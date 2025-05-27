Кредитные каникулы: какие скрытые риски ожидают заемщиков?

Эльман Мехтиев из "Кредчек" объяснил, как кредитные каникулы помогают заемщикам в трудной ситуации. Он отметил, что проценты продолжают начисляться, а общий срок выплат увеличивается, что может привести к задолженности у 30% заемщиков после отсрочки.