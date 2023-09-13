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Ротенберг о Морозове: «Не буду оценивать игроков соперника. Ваня – отличный парень, дай бог ему здоровья и удачи»

СКА уступил красно-белым в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3).  23-летний Морозов забросил вторую шайбу «Спартака».

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