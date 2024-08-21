Депутат из Петербурга предложил запретить оплату ряда товаров детской банковской картой

С инициативой выступил Павел Крупник Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник призвал рассмотреть возможность запретить приобретение «взрослых» товаров с помощью детской банковской карты.
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