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Петербургский дневник

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Депутат из Петербурга предложил запретить оплату ряда товаров детской банковской картой

Депутат из Петербурга предложил запретить оплату ряда товаров детской банковской картой

С инициативой выступил Павел Крупник Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник призвал рассмотреть возможность запретить приобретение «взрослых» товаров с помощью детской банковской карты.

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