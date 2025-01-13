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Царьград

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Губернатор Пуэрто-Рико просит Трампа ответить на угрозы Мадуро

Губернатор Пуэрто-Рико просит Трампа ответить на угрозы Мадуро

Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес обратилась к Дональду Трампу с просьбой ответить на заявления Николаса Мадуро о возможном вторжении.

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