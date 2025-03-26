Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание до Гретцки до пяти шайб

Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча против ХК «Виннипег Джетс» забросил 889-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание до канадца Уэйна Гретцки до пяти голов.