Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание до Гретцки до пяти шайб

Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча против ХК «Виннипег Джетс» забросил 889-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание до канадца Уэйна Гретцки до пяти голов.
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