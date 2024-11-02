Лавров поддержал действия КНДР по сдерживанию агрессивной политики Запада

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшейся накануне встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи выразил полную поддержку действиям Пхеньяна по сдерживанию агрессивной политики Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии