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ТАСС

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Медведев указал на рост товарооборота между РФ и Ираном

Медведев указал на рост товарооборота между РФ и Ираном

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Ираном в 2025 году вырос более чем на 20% и продолжает расти в 2026 году, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

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