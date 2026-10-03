Медведев указал на рост товарооборота между РФ и Ираном

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Ираном в 2025 году вырос более чем на 20% и продолжает расти в 2026 году, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.