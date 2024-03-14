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Почетный президент РФС Колосков назвал Промеса сильнейшим игроком «Спартака»

Почетный президент РФС Колосков назвал Промеса сильнейшим игроком «Спартака»

ФК «Спартак» лишился одного из сильнейших игроков, Промеса, и нет никаких шансов его вернуть. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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