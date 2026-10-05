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Каладзе: Грузия не хочет слушать упрёки ЕС за отказ открывать второй фронт

Каладзе: Грузия не хочет слушать упрёки ЕС за отказ открывать второй фронт

Грузия не хочет слушать упрёки Евросоюза за отказ открывать второй фронт против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

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