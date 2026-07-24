Военный эксперт раскрыл уязвимости мобильного лазерного комплекса ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов описал особенности украинского лазерного комплекса, предназначенного для борьбы с российскими дронами, и рассказал, почему его уничтожение не представляет большой сложности при обнаружении установки.
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