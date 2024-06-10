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"В России идёт внутренний саботаж. Цель - погубить державу": Михалков рассказал об опасности нависшей над страной.

"В России идёт внутренний саботаж. Цель - погубить державу": Михалков рассказал об опасности нависшей над страной.

Знаменитый кинорежиссёр и ведущий авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков записал важное видеосообщение в котором обратился к участникам Ливадийского клуба в Крыму.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Крест - это зловещий символ казни человека...  ЗЛОВЕЩИЙ СИМВОЛ КАЗНИ, а не физико-графический знак... А если бы Иисуса повесили на виселице, тогда виселицы были на вершине храмов, внутри храмов и в петлицах церковников?! ... Одно отношение к подвигу и смелости Иисуса, несущего на себе крест, который не пытался избежать казни... И совсем другое отношение - примазываться к  страданию человека &quot;он пострадал за нас, вместо нас&quot;, да ещё спокойно взирать в храмах на несчастного казнённого на кресте...
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13 час.
Владимир Петросов
Русские &quot;плохо платили&quot; за оформление гражданства, а нерусские поэтому имели &quot;зелёный коридор&quot;. Вот и весь сказ.
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11 час.

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