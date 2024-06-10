"В России идёт внутренний саботаж. Цель - погубить державу": Михалков рассказал об опасности нависшей над страной.

Наталия Сорокина

Крест - это зловещий символ казни человека... ЗЛОВЕЩИЙ СИМВОЛ КАЗНИ, а не физико-графический знак... А если бы Иисуса повесили на виселице, тогда виселицы были на вершине храмов, внутри храмов и в петлицах церковников?! ... Одно отношение к подвигу и смелости Иисуса, несущего на себе крест, который не пытался избежать казни... И совсем другое отношение - примазываться к страданию человека "он пострадал за нас, вместо нас", да ещё спокойно взирать в храмах на несчастного казнённого на кресте...