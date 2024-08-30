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Еврокомиссара обвинили в призывах к политической цензуре

Еврокомиссара обвинили в призывах к политической цензуре

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский обвинил комиссара Евросоюза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в призывах к политической цензуре и ограничении свободы выражения мнений.

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