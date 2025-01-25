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Вечерний Новосибирск

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Возвраты после двойных списаний с карт «Тройка» стали получать жители Новосибирска

Возвраты после двойных списаний с карт «Тройка» стали получать жители Новосибирска

На двойные оплаты по транспортным картам «Тройка» активно жаловались на этой неделе новосибирцы. Паблики завалены гневными комментариями по поводу проводящейся реформы оплаты проезда в общественном транспорте, удобная и понятная ЕТК устраивала абсолютно всех, но ее отменили.

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