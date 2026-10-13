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Бизнес журнал. Урал

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Депутат ЕР назвал закономерной смену председателя свердловского заксобрания

Депутат ЕР назвал закономерной смену председателя свердловского заксобрания

После 15 лет работы Законодательное Собрание Свердловской области возглавил новый председатель — Дмитрий Жуков.

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