Пять деталей, которые преобразят сочетание пальто и джинсов без новых покупок

Комбинация пальто и джинсов — это универсальное решение для большинства осенних дней. Однако даже качественные и красивые вещи в привычном сочетании могут выглядеть слишком просто: набросили пальто, добавили любимый свитер и стандартные джинсы — образ получился безликим.