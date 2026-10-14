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Аргументы недели

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Пять деталей, которые преобразят сочетание пальто и джинсов без новых покупок

Пять деталей, которые преобразят сочетание пальто и джинсов без новых покупок

Комбинация пальто и джинсов — это универсальное решение для большинства осенних дней. Однако даже качественные и красивые вещи в привычном сочетании могут выглядеть слишком просто: набросили пальто, добавили любимый свитер и стандартные джинсы — образ получился безликим.

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