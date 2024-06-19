Химики «вызвали» демона Максвелла, чтобы сконструировать химический насос

Работа мощных компьютеров, понимание рыночных отношений, управляющих мировой экономикой, — чтобы осмыслить закономерности и силы, приводящие в движение все эти процессы, исследователи зачастую прибегали к мысленным экспериментам, в которых «принимали участие» демоны, дьяволы, големы и джинны.