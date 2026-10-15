Представители пяти белорусских компаний провели встречи с 24 рязанскими предприятиями. Белорусы выпускают сувениры, рязанцы производят чай, бижутерию, одежду; создают изделия в стиле традиционных местных промыслов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым