Спутниковый археолог разглядел во льдах Антарктиды оттаивающий древний город

Исследователь объявил, что обнаружил древний город в Антарктиде. По словам специалиста по археологии с использованием спутниковых данных, это таинственное поселение начало медленно выходить из-под многовекового снега и льда, возможно благодаря глобальному потеплению.
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