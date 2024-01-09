Песков призвал не забывать об ударах по территории РФ западным оружием

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с призывом не забывать о том, что удары по территории России, а также находящимся на ней гражданским объектам наносятся за счет применения западного оружия.
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