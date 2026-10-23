Повреждения получило предприятие в Советском районе Орла, атака произошла в час пик, когда люди возвращались с работы, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в пятницу, 23 октября 2026 года.
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