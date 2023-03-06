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Техасский республиканец подает законопроект «TEXIT»

Техасский республиканец подает законопроект «TEXIT»

Законопроект «TEXIT», который предусматривает проведение референдума по вопросу выхода штата из состава США в понедельник подал на рассмотрение член палаты представителей штата Брайан Слейтон.

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