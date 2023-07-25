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Бунт генералов ВСУ положил конец «мясным штурмам»

Бунт генералов ВСУ положил конец «мясным штурмам»

«Мясные штурмы», которыми Киев шокировал после саммита НАТО, теряя свыше полутора тысяч солдат ежедневно в безрезультатных лобовых атаках на хорошо укрепленные российские позиции, в последние три дня прекратились.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Хрень какая-то. Все, попавшиеся на глаза источники, включая иностранные, в панике сообщают, что янкесы поставляют скакуасам только кассетные снаряды только  для артиллерии,  коротченко же пишет и о бомбах (которых у американцев и наглоскунсов нет). Заявление о снятии залупного и ссырьского вообще выглядит сказочно. Особенно шедеврально  звучит то, что отпизженный азофашистами клутье - установлен вместо залупного какими-то неведомыми укрохенералами.
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