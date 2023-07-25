Бунт генералов ВСУ положил конец «мясным штурмам»

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Хрень какая-то. Все, попавшиеся на глаза источники, включая иностранные, в панике сообщают, что янкесы поставляют скакуасам только кассетные снаряды только для артиллерии, коротченко же пишет и о бомбах (которых у американцев и наглоскунсов нет). Заявление о снятии залупного и ссырьского вообще выглядит сказочно. Особенно шедеврально звучит то, что отпизженный азофашистами клутье - установлен вместо залупного какими-то неведомыми укрохенералами.