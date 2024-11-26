Core Ultra 5 225F едва превосходит Core i5-13600 в Geekbench

В браузере Geekbench появился еще не представленный продукт серии Core Ultra 200S. Ресурс Benchleaks on X поделился результатами Geekbench предстоящего 10-ядерного чипа среднего класса Core Ultra 5 225F, по производительности схожего с процессором Intel Core i5-13600 Raptor Lake.
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