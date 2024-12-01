В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

А вы считаете, что эта проблема, которая не заслуживает внимания? Подумаешь источник крыс и тараканов в доме?

Lana_Borei Иванова

Интересно, в других странах такое существует? Наверно это болезнь и если это болезнь, то заболеть ею могут, хоть на северном полюсе. Взяли снега нагребли полную хату...