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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его мнению, нужно рассмотреть возможность возвращения в законодательство нормы о вынужденном изъятии подобного жилья.

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Комментарии
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Андрей
А вы считаете, что эта проблема, которая не заслуживает внимания? Подумаешь источник крыс и тараканов в доме?
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2 час.
лм
людмила мишенкова
Дармоеды на шее государства
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Интересно, в других странах такое существует? Наверно это болезнь и если это болезнь, то заболеть ею могут, хоть на северном полюсе. Взяли снега нагребли полную хату...
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