С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его мнению, нужно рассмотреть возможность возвращения в законодательство нормы о вынужденном изъятии подобного жилья.
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
А вы считаете, что эта проблема, которая не заслуживает внимания? Подумаешь источник крыс и тараканов в доме?
Ответить
2 час.
лм
людмила мишенкова
Дармоеды на шее государства
Ответить
2 час.
Lana_Borei Иванова
Интересно, в других странах такое существует? Наверно это болезнь и если это болезнь, то заболеть ею могут, хоть на северном полюсе. Взяли снега нагребли полную хату...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии