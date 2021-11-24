Безопаснее всего иметь дачу под Смоленском, опаснее - под Ярославлем

Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании «Delta Системы безопасности».
Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании «Delta Системы безопасности».
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