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Безопаснее всего иметь дачу под Смоленском, опаснее - под Ярославлем

Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании «Delta Системы безопасности».

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