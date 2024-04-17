Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине

Он будет участвовать в урегулировании конфликта Лидер Республиканской партии США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих выборах президента стать посредником для урегулирования конфликта вокруг Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии