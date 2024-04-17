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Петербургский дневник

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Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине

Спикер Джонсон: Трамп сможет стать посредником по Украине

Он будет участвовать в урегулировании конфликта Лидер Республиканской партии США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих выборах президента стать посредником для урегулирования конфликта вокруг Украины.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
МОЖЕТ СТАТЬ, ЕСЛИ НЕ СТАНЕТ ЗЭКОМ !!! ЛЕТ НА 105 ЛЕТ. БО УПЕЧЕТ ПРОТИВНИКА, ПОТОМУ ЧТО-ДЕРЬМОКРАТИЯ !!!
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7 час.

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