Три человека пострадали из-за украинских обстрелов ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что три человека пострадали из-за обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских военных.
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