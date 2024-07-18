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Царьград

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Муфтий попросил строго наказания для блогера за оскорбление православного креста

Муфтий попросил строго наказания для блогера за оскорбление православного креста

Исмаил Бердиев настаивает, что общественного порицания за такой проступок не достаточно.Муфтий Исмаил Бердиев, занимающий пост главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа считает, что оскорбивший православный крест в Дагестане блогер должен быть наказан по всей строгост законов России.

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