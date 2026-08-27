В Швеции группа приезжих женщин около 10 минут пыталась подняться по эскалатору, который ехал вниз. Позже прохожий подсказал им, как устроена эта технология.
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В Швеции группа приезжих женщин около 10 минут пыталась подняться по эскалатору, который ехал вниз. Позже прохожий подсказал им, как устроена эта технология.
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