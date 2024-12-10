Совбез ООН может опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни

Совет безопасности ООН в ближайшие дни может опубликовать документ по ситуации в Сирии. Об этом заявил наш постпред при организации Василий Небензя по итогам закрытых консультаций, которые состоялись накануне по инициативе России.
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