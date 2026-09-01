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Газета.ру

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Каллас: ЕС ищет для Киева ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности

Каллас: ЕС ищет для Киева ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности

Европейский союз интенсивно ищет ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) с истекающим сроком годности для Киева.

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