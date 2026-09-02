На стоматологический факультет ОмГМУ зачислили всего 10 «бюджетников». Еще 132 студента поступили на платной основе, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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