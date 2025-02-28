Законопроект о статусе бойцов курского приграничья внесен в Госдуму

Вчера мы писали о том, что на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил: статус ветеранов боевых действий будет распространен на военных и силовиков, которые выполняют боевые задачи на территории Курского приграничья.
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