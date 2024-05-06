Андрей Рублев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев переместился с восьмой на шестую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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