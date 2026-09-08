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9 сентября — Открытие выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

9 сентября — Открытие выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

Фото: mos.ru В среду, 9 сентября 2026 года, в 17:00, состоится открытие выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.

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