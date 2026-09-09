Расчет РСЗО «Торнадо‑С» ликвидировал замаскированный опорный пункт ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо‑С» 232‑й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил комплекс подземных укрытий противника в районе населенного пункта Золотой Колодезь в ДНР.
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