Специалистами военно-строительного комплекса завершен капитальный ремонт двух казарм в военном городке ВВО в Республике Бурятия

Перед военными строителями стояла задача по восстановлению эксплуатационных характеристик всех конструкций и систем, замене изношенных элементов на более износоустойчивые и экономически выгодные, а также улучшение планировки, оснащение различными видами инженерного оборудования.
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