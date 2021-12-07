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Специалистами военно-строительного комплекса завершен капитальный ремонт двух казарм в военном городке ВВО в Республике Бурятия

Специалистами военно-строительного комплекса завершен капитальный ремонт двух казарм в военном городке ВВО в Республике Бурятия

Перед военными строителями стояла задача по восстановлению эксплуатационных характеристик всех конструкций и систем, замене изношенных элементов на более износоустойчивые и экономически выгодные, а также улучшение планировки, оснащение различными видами инженерного оборудования.

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