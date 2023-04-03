Daily Moscow

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Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало пощечиной для главы Минфина Франции Ле Мэра

Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало пощечиной для главы Минфина Франции Ле Мэра

Как заявил в своем Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил «новую пощечину».

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