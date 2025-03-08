Оставить богатства в России: почему продажа имущества Пугачёвой и Галкина* должна работать на страну Ирина ВальковаС момента отъезда Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* из России их имущество остаётся в центре внимания общественности.
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