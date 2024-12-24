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Названа дата индексации военных пенсий в 2025 году

Названа дата индексации военных пенсий в 2025 году

Дата индексации пенсий военных пенсионеров установлена на 1 октября 2025 года. После последнего повышения – 1 октября 2024 года – процент замещения денежного довольствия военных пенсионеров составил 89,83% (то есть такую долю последнего денежного довольствия по службе составляет пенсия).

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