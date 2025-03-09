Незаконными ларьками мигрантов в Санкт-Петербурге займется СК

Сейчас проводится проверка по факту случившегося Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олег Бобков возбудит уголовное дело из-за жалоб жителей города на мигрантов, занимающихся незаконной торговлей в Красногвардейском районе города.
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