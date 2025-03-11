Овечкин ответил, мечтает ли сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, хотел бы он сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
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