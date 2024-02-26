Южно-Курильск занесло пеплом после извержения вулкана Эбеко

Wikimedia/Alexandpilat Выпадение пепла после извержения вулкана Эбеко зафиксировали в городе Южно-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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