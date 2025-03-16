Почему Bitcoin стоит купить после падения на 25%?

После достижения рекордного максимума в $109 000 в январе, биткоин снизился примерно на 25% и пробил отметку $80 000, что вызывает опасения у инвесторов – некоторые аналитики даже прогнозируют снижение до $70 000.
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