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Житель Ялты лишился свободы на 22 года за участие в подготовке теракта

Житель Ялты лишился свободы на 22 года за участие в подготовке теракта

Южный окружной военный суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Ялты, обвинявшегося по ряду статей УК РФ: незаконные действия со взрывчатыми веществами (ч.

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