Nikkei Asia: США откроют в Японии полевое командование космических сил

Командующий Космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, бригадный генерал Энтони Масталир рассказал о планах США открыть полевое командование Космических сил в Японии, об этом информирует «Nikkei Asia».
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