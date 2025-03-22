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Девин Букер: «Один талант не приведет вас к победам»

«Санс» занимают 10-е место на Западе с показателями 34-37. «Все это очень разочаровывает. Прямо тут мы праздновали выход в финал Западной конференции.

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