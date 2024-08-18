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Два мирных жителя ранены при обстреле Новой Таволжанки

Два мирных жителя ранены при обстреле Новой Таволжанки

Две жительницы Шебекинского городского округа ранены в результате обстрела с украинской стороны. Одна из них отказалась от госпитализации, другой займутся медики в областной больнице, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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