Два мирных жителя ранены при обстреле Новой Таволжанки

Две жительницы Шебекинского городского округа ранены в результате обстрела с украинской стороны. Одна из них отказалась от госпитализации, другой займутся медики в областной больнице, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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