Отличия стейблкоина от цифрового рубля – в Центробанке России объяснили разницу Евгения КомароваЦентробанк разъяснил гражданам ключевые отличия между цифровым рублем и стейблкоинами, подчеркнув, что путать эти понятия недопустимо.