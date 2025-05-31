Отличия стейблкоина от цифрового рубля – в Центробанке России объяснили разницу Евгения КомароваЦентробанк разъяснил гражданам ключевые отличия между цифровым рублем и стейблкоинами, подчеркнув, что путать эти понятия недопустимо.
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