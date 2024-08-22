Рогов: ЧВК Forward Observation Group занималась подготовкой «Азова»

Частная военная компания из Соединённых Штатов Forward Observation Group осуществляла подготовку нацбата «Азов»*, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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